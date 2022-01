Medizin-Sensation mit Schweineherz: Wenn Tierorgane Menschenleben retten

Wie die Forschung aufs Schwein kam – und welche Hürden es zu überwinden gilt.

Schon in den Sechzigerjahren wurden Schimpansennieren an eine Handvoll Menschen transplantiert. Mit mäßigem Erfolg: Die längste Überlebenszeit nach einer OP betrug neun Monate. Im Jahr 1983 wurde einem Säugling, der mit einem tödlichen Herzfehler geboren wurde, ein Pavianherz eingesetzt. Der Eingriff sorgte weltweit für Aufsehen – "Baby Fae" verstarb jedoch 20 Tage später.

Seit Anfang der Neunzigerjahre setzt man in der Forschung verstärkt auf Organe aus Schweinen. Federführend sind Forschungszentren an der University of Maryland und an der deutschen Universität München.

Herzklappen werden bereits routinemäßig in Patientinnen und Patienten verpflanzt, ebenso wie Schweinehaut. Sie kommt bei Verbrennungsopfern zur vorübergehenden Abdeckung der Wunde zum Einsatz. "In beiden Fällen drohen keine Komplikationen", weiß Transplantationsexperte Zuckermann.

Auch die Eignung von Leber und Lunge aus dem Schweinekörper werde untersucht. Neben dem Schwein stehe derzeit kein anderes Tier im Fokus der Transplantationsforschung.

"Mit den modernen Möglichkeiten der Immunsuppression könnte man theoretisch auch Organe von Affen erfolgreich verpflanzen", erklärt Zuckermann. Aus ethischer Perspektive gelte das inzwischen aber als inakzeptabel. "Viele Affenarten, die sich dafür eignen, sind vom Aussterben bedroht. Deswegen hat man sich nach Alternativen umgesehen und ist zunehmend auf das Schwein gekommen."

Die Tiere sind im Vergleich zu Primaten leichter und schneller aufzuziehen. Zwar ist das Schwein genetisch nur sehr entfernt mit dem Menschen verwandt, von der Größe, der Anatomie und Physiologie – insbesondere der Pumpleistung – her sind dessen Organe jenen des Menschen aber sehr ähnlich. Allerdings reagiert das menschliche Abwehrsystem aggressiv auf Schweinegewebe, "weswegen dieses genetisch verändert und immunologisch menschenähnlich gemacht werden muss", sagt Zuckermann.

In Europa gibt es für Einführung des Verfahrens in die klinische Routine noch keine rechtliche Grundlage. "Die Diskussion darüber muss aber jetzt gestartet werden, vorausgesetzt es tauchen keine negativen Überraschungen auf", sagt Zuckermann. Der Mediziner, der künftig als Präsident der Internationalen Gesellschaft für Herz- und Lungentransplantation vorstehen wird, hält einen breiten Einsatz von Tierorganen in den kommenden fünf bis zehn Jahren für realistisch. "Die Forschung hat sich in jüngster Vergangenheit enorm beschleunigt und Top-Ergebnisse erzielt."