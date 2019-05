Organtransplantation: Wie sie vielen Menschen das Leben rettet

Einig sind sich die Mediziner, dass alle anderen Ansätze – biologische Kunstorgane, Tierorgane, Organe aus dem 3-D-Drucker – noch in weiterer Ferne liegen. So ist das kürzlich von israelischen Forschern präsentierte Mini-Herz aus menschlichem Gewebe, das sie im 3-D-Drucker hergestellt haben, zwar „ein Meilenstein“. Zuckermann: „Aber bis man überhaupt erst einmal an Tierexperimente denken kann, sind noch einige weitere Meilensteine notwendig.“

Die Zahlen

789 Organe wurden 2017 in Österreich transplantiert (Niere: 428; Leber: 161; Lunge: 116; Herz: 64; Bauchspeicheldrüse: 20). 72 stammten von Lebendspendern

(69 Nieren- und drei Leber-Lebendspenden).780 Personen waren Ende 2017 auf den Wartelisten für eine Organtransplantation (Rückgang um 1 % gegenüber 2016).

Platz vier in Europa Im Vergleich von 23 europäischen Staaten lag Österreich 2016 bei den oft lebensrettenden Eingriffen nach Spanien, Belgien und Frankreich auf Platz vier.

TV-Dokumentation am Dienstag

„Ein Stück Leben“ heißt die Dokumentation von Zoran Dobrić zum Thema Organspende in Österreich (kreuz und quer, Dienstag, 21.5., 22:35 Uhr, ORF2). Vier Monate lang hat er in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland und Holland gedreht, mit Lebendspendern, Familienangehörigen von Verstorbenen, Transplantierten, Ärzten und Ethikern gesprochen. Bei den Dreharbeiten sei er das erste Mal an seine Grenzen gestoßen – etwa beim Anblick eines hirntoten Spenders, dessen Blutkreislauf nur noch maschinell aufrecht erhalten wurde: „Aber dann laufen Sie mit dem OP-Team und einem Herz in einen anderen Operationssaal und sehen, wie einem Menschen das Leben gerettet wird.“