Nierentransplantation: Neues Gerät soll Organe verbessern

Die junge Oberärztin an der Universitätsklinik für Viszeral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie der Medizinischen Universität Innsbruck und Postgraduate-Absolventin der Universität in Oxford ( Oxford Transplant Centre, Nuffield Department of Surgical Sciences) war federführend an der Entwicklung des Prototyps in Großbritannien beteiligt. Diese Entwicklung wurde inzwischen bereits publiziert. Im Herbst starten in Oxford die Klinischen Studien an Patienten, die auf eine Nierentransplantation warten. Für die Zeit danach sieht Weißenbacher gute Chancen, dass aus dem Gerät ein sogenanntes Medizinprodukt wird, das im Regelbetrieb eingesetzt werden kann - natürlich auch in Innsbruck.