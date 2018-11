Krebs nach Organtransplantation: Wie Übertragung verhindert wird

Wie hoch ist das Risiko, mit einem Spenderorgan einen bösartigen Tumor zu übertragen?

Bei Totspenden liegt die Rate bei 0,5 Promille, bei Lebendspenden sind es 0,2 Promille. „Das ist sehr, sehr wenig“, betont Berlakovich. Freilich: „Dem betroffenen Menschen nützt das natürlich nichts. Dann ist es eine Katastrophe.“

Was sind die häufigsten Transplantationen?

Wenn Organe, Gewebe oder Zellen eines anderen Menschen transplantiert werden, spricht man von einer allogenen Transplantation. In Europa werden in den meisten Fällen Organe Verstorbener transplantiert. „Der Anteil ist prozentuell viel größer“, sagt Berlakovich. Es gibt aber auch Länder, in denen der Lebendspender-Anteil höher ist. In Japan etwa waren Organspenden Verstorbener bis vor zehn Jahren aus kulturellen und gesetzlichen Gründen gar nicht möglich.

Unterschiede gibt es bei den Organen: Bei Nieren – die häufigste Transplantation – liegt der Anteil an Lebendspenden bei etwa 50 Prozent. Leber-Lebendspenden, bei denen ein Teil des Organs entnommen und transplantiert wird, sind geringer. „Die Größe der Operation und die Belastung ist für den Spender viel größer als bei Nieren.“ Deutlich öfter als ganze Organe werden Gewebe und Zellen übertragen. Das ist meist einfacher umzusetzen. Am häufigsten sind das Haut, Knochen, Blutgefäße und Blutstammzellen.