Was Transplantationspatienten empfinden: „Gefühl der Dankbarkeit“

„Ein Stockwerk hinaufzugehen ohne zu rasten war vor der Transplantation unmöglich, meine Leistungsfähigkeit war stark eingeschränkt“, erinnert sich der Sachbearbeiter für Wasserrecht. Nach der Operation machte er eine Erfahrung, die er mit den meisten Patienten teilt: „Der Unterschied zu vorher ist unglaublich. Ich bin wieder berufstätig und in meiner Leistungsfähigkeit ist fast kein Unterschied zu einem gesunden Menschen meines Alters.“ Jedem Patienten gehe es danach – in unterschiedlichem Ausmaß – besser: „Davor verspüren die meisten Todesängste, alles dreht sich nur mehr um das tägliche Überleben. Dem Großteil der Patienten aber geht es nach der Transplantation so gut wie schon Jahre davor nicht.“