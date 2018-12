Schweine als Organspender: Affen überleben mit Schweineherz

In den USA hat man derart modifizierte Schweineherzen in die Bauchhöhle von Pavianen eingesetzt (dort hatten sie keine lebenserhaltende Funktion) – die Abstoßung konnte mehr als 900 Tage verhindert werden. „Nach diesen Erfolgen kann man erstmals sagen, dass die Transplantation von Schweineorganen technisch möglich ist“, betont Wolf. „Bevor man an eine Studie mit Menschen denken kann, sind aber noch viele Hürden zu überwinden.“ So werden etwa neue, ganz spezielle Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems getestet.