Influenza: Was jetzt auf uns zukommt

Entzündungsreaktion

Über den Zusammenhang gibt es vorerst nur Vermutungen: Die Influenza löst eine Entzündungsreaktion im gesamten Körper aus, die dann letztlich zu einem Arterienverschluss führen kann.

„Auch Lungenentzündungen werden häufig unterschätzt“, sagt Michael Meilinger von der Abteilung für Innere Medizin am Wiener Krankenhaus Nord-Klinik Floridsdorf. „Immer wieder kommen Leute erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung in die Notaufnahme, was die Prognose verschlechtern und eine Behandlung erschweren kann. Die Sterblichkeit nimmt mit jeder Stunde, in der die Patientin oder der Patient ohne ausreichende Therapie bleibt, deutlich zu.“ Ein Warnsymptom gerade bei älteren Patienten kann eine deutlich beschleunigte Atmung sein.