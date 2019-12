Kaum zu glauben: Die Grippe hat auch einen Vorteil

Eine echte Grippe wird nur durch Influenza-Viren ("Grippeviren") ausgelöst. Anders sieht es bei einem grippalen Infekt aus. Hier kommt eine Vielzahl an unterschiedlichen Viren als Auslöser in Frage. Das Spektrum reicht von Adenoviren bis hin zu Rhinoviren.

Die Ergebnisse könnten auch erklären, warum Erkältungs- und Grippeinfektionen unterschiedliche saisonale Spitzen aufweisen, die sich jedes Jahr wiederholen, betont Forschungsleiterin Sema Nickbakhsh, Doktorandin am University of Glasgow Centre for Virus Research, gegenüber CNN. "Das Erkältungsvirus nimmt zu dem Zeitpunkt ab, an dem die Grippe jeden Winter auftritt. Und das passiert jedes Jahr", sagt Nickbakhsh.

Viren-Wissen für Gesundheitsplanung

Als "interessant" bewertet William Schaffner, Professor an der Abteilung für Infektionskrankheiten der Vanderbilt University und ein nicht an der Studie beteiligter Experte, die neuen Erkenntnisse: "Ich denke, man kann es so formulieren: Virus Nummer eins löst eine Entzündungsreaktion aus, die dann als Barriere für das zweite Virus fungiert." Es sei angesichts des Ergebnisse denkbar, dass "zwei Viren nicht gleichzeitig dieselbe Zelle infizieren können".

Weitere Einblicke, wie sich unterschiedliche Viren gegenseitig beeinflussen, könnten der öffentlichen Gesundheitsplanung zugutekommen, heißt es.