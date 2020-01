Offiziell ausgerufen: Grippewelle jetzt in ganz Österreich

Derzeit zirkulieren zum großen Teil Influenza-A-Viren. Diese entsprechen den in den Influenzaimpfungen enthaltenen Viursstämmen.

"Auch in Europa kann eine weitere Zunahme der Influenzavirusaktivität beobachtet werden", heißt es in der Aussendung. Viele Länder Europas melden bereits eine weit verbreitete Influenzavirusaktivität, dazu zählen: Norwegen, Schweden, Lettland, Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien, Slowenien, Kroatien, Albanien, Griechenland und Israel. Weiters ist zu beobachten, dass in Europa weiterhin ein sehr variables Bild bezüglich des dominanten Influenzavirustyps herrscht. So dominieren in Norwegen Influenza A(H3N2)Viren, in Russland und in Portugal Influenza B Viren, in Spanien und der Ukraine können hingegen hauptsächlich Influenza A(H1N1)pdm09 Viren nachgewiesen werden, während in Frankreich Influenza A und B Viren zu gleichen Teilen zirkulieren.