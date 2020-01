Grippe: "Die Virusaktivität nimmt derzeit stark zu"

"Wir sehen derzeit eine stark zunehmende Aktivität der Grippeviren." Das sagte Dienstagnachmittag die Virologin Monika Redlberger-Fritz vom Department für Virologie der MedUni Wien. Auch beim Grippeinformationsdienst der Stadt Wien sieht man eine ansteigende Tendenz - die Schulferien sind vorbei und die Zahl der Grippe-Patienten steigt an: Gab es in der ersten (kurzen) Jännerwoche hochgerechnete 4200 Neuerkrankungen nur in Wien, so waren es in der Vorwoche bereits 6300.Möglicherweise könnte bereits Ende der Woche, oder spätestens Anfang kommender Woche die Grippewelle für ganz Österreich offiziell ausgerufen werden. In Tirol war das bereits im Dezember der Fall.