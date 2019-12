Grippe: Impfstoff passt derzeit optimal

Wer also in seinem Leben zuerst mit A/H1N1 infiziert wurde, hat ein geringeres Risiko einer Spitalsaufnahme als Folge dieser Infektion, als wenn diese Person im Laufe ihres Lebens an einer A/H3N2-Infektion erkrankt. Die erste Infektion hat also einen positiven Langzeiteffekt, bedeutet aber nicht, dass man gar nicht durch diesen Virusstamm an diesem Influenza-Typ erkranken kann.

Die Untersuchung ist im Fachmagazin PLoS Pathogens erschienen.