Freude über Nobelpreis: Svante Pääbo ins Wasser geworfen

Dass Pääbo, der bereits seit längerem als Kandidat für den Nobelpreis in Medizin gehandelt wurde, nun ausgezeichnet wurde, feierte auch sein Team am Max Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sie warfen den 67-Jährigen kurzerhand ins kalte Wasser. Ein kurzes Video zeigt, wie ihn seine Kolleginnen und Kollegen hochheben und in einen kleinen Teich werfen. In Leipzig hatte es zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Grad.