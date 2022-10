Medizinnobelpreis: Schon Vater bekam Nobelpreis - wie oft es das bereits gab

Der diesjährige Medizin-Nobelpreisträger Svante Pääbo ist der Sohn eines früheren Nobelpreisträgers in derselben Kategorie. Der 1955 in Stockholm geborene Pääbo ist das Kind von Sune Bergström, der 1982 gemeinsam mit zwei weiteren Preisträgern für "Entdeckungen in Bezug auf Prostaglandine und verwandte biologisch aktive Substanzen" mit dem Preis ausgezeichnet worden war.

Pääbo erhält die renommierte Auszeichnung in diesem Jahr für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution, wie die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm am Montag bekanntgegeben hatte. Dass miteinander verwandte Persönlichkeiten im Laufe der Zeit jeweils mit dem Nobelpreis geehrt werden, ist in der Geschichte des Preises seit der ersten Vergabe 1901 immer mal wieder passiert.