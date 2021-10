Streng geheim und hinter Vorhängen: Wie der Medizinnobelpreis bestimmt wird

Jeden ersten Montag im Oktober werden die Nobelpreise für Medizin und Physiologie vergeben. Wie das genau vonstatten geht, erklärt Juleen Zierath, Professorin für Physiologie am Karolinska Institutet und Mitglied der Nobelversammlung, der Jury für den Nobelpreis für Medizin und Physiologie, anlässlich der Verleihung für 2021 in einem Video auf Twitter. Sie erzählt darin, dass das Nobelkomitee jedes Jahr Anfragen für Nominierungen an die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft aussendet. "Wir suchen jemanden, der eine bis drei Personen nominiert, die eine Entdeckung in Medizin oder Physiologie gemacht hat. Wir können keine Selbstnominierungen erlauben, man kann sich also nicht selbst nennen.

Aber Mitglieder wissenschaftlicher Communitys, Vorsitzende medizinischer Universitäten, frühere Nobelpreisträger und andere, die im weiteren wissenschaftlichen Bereich tätig sind und diese Anfrage erhielten, können jemanden nominieren“, sagt Zierath. Kandidaten müssen ihre Forschung wissenschaftlich publiziert haben und nominiert worden sein. Hunderte Nominierungen gibt es jedes Jahr, jede wird einbezogen.

Vorteil für die Menschheit

Alfred Nobel, Begründer der Preise, benannte klare Kriterien, wer die Auszeichnung erhalten sollte. „Er hat genau ausgedrückt, dass die Forschung einen Vorteil für die Menschheit gebracht haben soll. Wir suchen eine Entdeckung, die entweder Türen geöffnet hat oder dazu beigetragen hat, dass sich die Sicht, wie über ein bestimmtes Problem gedacht wird, geändert hat, also einen Paradigmenwechsel herbeigeführt hat.“