Der schwedische Forscher Svante Pääbo erhält den diesjährigen Medizin-Nobelpreis für seine über 30-jährige Forschung zum menschlichen Genom. Ausgezeichnet wurde Pääbo "für seine Entdeckungen über die Genome der Vorfahren des modernen Menschen und die menschliche Evolution", hieß es in der Begründung. Pääbo ist Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Ihm war die Sequenzierung des Genoms des modernen Menschen (Homo sapiens) und unserer nächsten ausgestorbenen Verwandten, den Neandertalern und der Denisova-Menschen, gelungen. Seine Forschung helfe, zu verstehen, woher der Mensch abstamme und ist Teil des Fachgebiets der Paläogenetik, von welchem Pääbo als Begründer gilt. Paläogenetiker befassen sich mit der Erforschung altertümlicher Überreste von Lebewesen und ziehen daraus Rückschlüsse auf den Verlauf der Evolution. Früheres Wissen basierte allein auf archäologischen Funden wie Knochen und Artefakten, viele wissenschaftliche Fragen blieben aber unbeantwortet.

Pääbos Arbeit zur genetischen Analyse prähistorischer DNA zeige jedoch, von wo der heutige Mensch abstamme und wie die menschliche Evolution verlaufen ist. Anna Wedell, Professorin für medizinische Genetik am Karolinska-Institut in Solna, Schweden, sagte, dass die Ergebnisse von Dr. Pääbo "es uns ermöglichen, eine der grundlegendsten Fragen überhaupt zu beantworten: Was macht uns einzigartig?"

Erbgut des Neandertalers entschlüsselt

Svante Pääbo und sein Team entschlüsselten zwischen 2010 und 2014 das Erbgut des Neandertalers. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass moderne Menschen vor rund 50.000 Jahren mit Neandertalern zusammentrafen und gemeinsamen Nachwuchs zeugten. Pääbo konnte einen "Genfluss" von den Neandertalern zum Homo sapiens nachweisen: "Damit konnte er demonstrieren, dass sie gemeinsame Kinder hatten in der Zeit, in der sie gemeinsam auf der Erde lebten."

Im Genom heutiger nicht-afrikanischer Menschen finde sich zwei Prozent Neandertaler-DNA. Bereits Mitte der 1990er Jahre hatte der schwedische Forscher nachweisen können, dass die Neandertaler nicht die direkten Vorfahren der heutigen Menschen sind.

"Svante Pääbo, der diesjährige Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin, hat mit seiner bahnbrechenden Forschung etwas scheinbar Unmögliches geschafft: die Sequenzierung des Genoms des Neandertalers, eines ausgestorbenen Verwandten des heutigen Menschen", so das Nobelkomitee in einer Erklärung. "Pääbos Entdeckungen haben zu einem neuen Verständnis unserer Evolutionsgeschichte geführt." Diese Forschung habe dazu beigetragen, die aufkeimende Wissenschaft der Paläogenetik sowie die Untersuchung des genetischen Materials prähistorischer Krankheitserreger zu etablieren.

Nil-Göran Larsson, Professor für medizinische Biochemie am Karolinska-Institut in Stockholm, sagte, Pääbo habe bestehende Technologien und seine eigenen Methoden genutzt, um die prähistorische DNA zu extrahieren und zu analysieren. "Es wurde sicherlich als unmöglich angesehen, DNA aus 40.000 Jahre alten Knochen zu gewinnen", sagte Larsson.

Pionier der Paläogenetik

Pääbo studierte an der Universität von Uppsala Ägyptologie und Medizin. Als Doktorand wies er nach, dass DNA in altägyptischen Mumien überdauern kann. Damit wurde er zum Pionier des neuen Forschungsgebiets der Paläogenetik. Nach Stationen im kalifornischen Berkeley und in München ging er 1997 an das neu gegründete Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Pääbo machte im Rahmen seiner Forschungen die sensationelle Entdeckung eines bisher unbekannten Hominiden, den sogenannten Denisova-Menschen, und fand auch heraus, dass ein Gentransfer von diesem auf den Homo sapiens nach der Migration aus Afrika vor etwa 70.000 Jahren stattgefunden hat, so das Komitee. Der Denisova-Mensch war eng verwandt mit dem Neandertaler und ebenso mit dem Homo sapiens, unterschied sich jedoch genetisch von beiden. Die Entdeckung gelang durch den Vergleich und die Analyse menschlicher Genomsequenzen.

Dieser uralte Genfluss auf den heutigen Menschen hat heute physiologische Bedeutung, zum Beispiel für die Art und Weise, wie unser Immunsystem auf Infektionen reagiert.