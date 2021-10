Diskussion: Sollen Kassen Homöopathika zahlen?

Österreich und Deutschland zählen zu den Spitzenreitern, was homöopathische Arzneimittel betrifft: Erkältungen, Husten oder Schnupfen gehören zu den häufigsten Anwendungen. Der Sozialsprecher der Neos Gerald Loacker hat eine Anfrage an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gestellt, in welchem Ausmaß Homöopathika von den Krankenkassen erstattet werden: 67.496 Euro waren es 2020, 2019 waren es noch 109.153. Der Großteil entfiel 2019 auf OÖ und Vorarlberg, 2020 gibt es keine Auswertung mehr nach Bundesländern. Bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) waren es 2020 exakt 22.407 Euro.