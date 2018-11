Glaubensfrage Homöopathie: Warum die Diskussion jetzt neu aufflammt

Patientenanwältin Sigrid Pilz lehnt solche Angebote generell ab: „In einem öffentlich finanzierten Gesundheitssystem hat das nichts verloren.“ Feinstofflichkeit hat in der Medizin nichts zu suchen.“

Lange gab es an der MedUni Wien auch eine „Spezialambulanz Homöopathie bei malignen (bösartigen, Anm.) Erkrankungen“. – „Diese Bezeichnung gibt es nicht mehr, es ist eine Spezialambulanz für Komplementärmedizin in der Onkologie“, sagt Herbert Watzke, Leiter der Uni-Klinik für Innere Medizin I. „Bis zu 50 Prozent der Krebspatienten wenden auch komplementäre, ergänzende Verfahren an. Wir beraten sie in der Ambulanz, was sie gefahrlos mit ihrer Anti-Tumor-Therapie kombinieren können, ohne dass Wechselwirkungen zu erwarten sind. Das ist aber nicht als Beratung gedacht, welche Globuli konkret jemand einnehmen könnte.“