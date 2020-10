Corona-positiv: Was Donald Trump zum Risikopatienten machen könnte

Trügerische Symptome zu Beginn

Dass Trump sich derzeit mit milden Symptomen daheim auskurieren kann, garantiert nicht, dass sich sein Zustand in den kommenden Tagen nicht doch noch verschlechtert. Zur Erinnerung: Dies war im Frühjahr etwa auch bei Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, einem anderen prominenten Polit-Corona-Patienten, der Fall. Covid-19 verläuft oft wellenförmig, bei manchen Betroffenen kann zwischen Tag sieben und neun nach Symptombeginn eine Lungenentzündung mit Symptomzunahme auftreten – und das, obwohl die Beschwerden anfänglich sehr mild waren.

Ein Symptom, das bisherigen Beobachtungen zufolge besonders häufig auf eine Verschlechterung des Zustandes hindeutet und damit ein Alarmsignal ist, ist eine Verschlechterung der Atmungsfunktion, sprich Kurzatmigkeit.

Insbesondere bei Patienten über 65 und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt die Covid-19-Sterblichkeitsrate in Verbindung mit einer Lungenentzündung deutlich an, erklärte Barry Dixon, Intensivmediziner am St. Vincent's Hospital in Melbourne, gegenüber dem Guardian. "Trump hat ein viel höheres Sterberisiko, wenn er eine schlimme Lungenentzündung entwickelt", sagte Dixon. "Es gibt andere Risikofaktoren und Komorbiditäten, zum Beispiel starkes Rauchen, Diabetesleiden oder Herzerkrankungen. Die relevantesten Risikofaktoren bei Trump, die wir kennen, sind sein Alter und die Tatsache, dass er übergewichtig ist – und das sich echte Risikofaktoren."