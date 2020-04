Wie schützt man einen Risikopatienten, mit dem man zusammenlebt?

Wo stoßen vorsorgliche Maßnahmen an Grenzen?

Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es sehr schwierig wird – zum Beispiel, wenn man sich ein Bett teilt. Deswegen ist es wichtig, in jedem Fall einzeln zu überlegen, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen. Gerade wenn es um Hochrisikopatienten geht, sind ja oft beide Personen, die in einem Haushalt leben, schon älter.

Kann es überhaupt gelingen, auf engstem Raum Abstand zu halten?

Ob das gelingt, ist ganz wesentlich von der Größe der Wohnung abhängig. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, sollte man auf jeden Fall eine Maske tragen.

Mitte Mai sollen die Schulen wieder schrittweise hochgefahren werden. Was, wenn ein Elternteil zur Risikogruppe gehört?

Wenn man zusammenlebt, ist das eine schwierige Situation. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass sie noch länger andauern und nicht in einem Monat vorbei sein wird. Dass man den Elternteil nicht mehr sieht oder nicht in die Schule geht, kann beides keine Option sein. Wenn man in die Schule geht, ist es umso wichtiger, auswärts die Maßnahmen ganz korrekt einzuhalten. Zu Hause wird es dann auch so sein, dass der betroffene Elternteil nicht nur einen gewöhnlichen Mund-Nasen-Schutz trägt, sondern eine FFP2- oder FFP3-Maske zum erhöhten Schutz.