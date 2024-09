Abnehmspritze bald als Tablette: Studie zeigt gute Ergebnisse

Novo Nordisk, der dänische Hersteller der Abnehmmedikamente Wegovy und Saxenda sowie des Diabetesmedikaments Ozempic , veröffentlichte nun die Ergebnisse einer Studie, in der ein orales Medikament zur Gewichtsreduktion erstmals bei Menschen getestet wurde. Die Studienteilnehmer erhielten einmal täglich eine Tablette.

Abnehmmedikamente , die ein Sättigungsgefühl erzeugen und bei stark übergewichtigen Menschen zu Gewichtsverlust führen, sind sehr begehrt. Derzeit werden sie je nach Wirkstoff täglich oder einmal wöchentlich mithilfe eines Injektionspens verabreicht. Die meisten Patienten gewöhnen sich an die Spritze, dennoch würde eine Tablette zum Schlucken die Einnahme vereinfachen. Zumal die Medikamente oft lebenslang eingenommen werden müssen.

Tablette reguliert Appetit und Hungergefühl

Das Medikament Amycretin ahmt die Wirkung zweier Darmhormone in einem einzigen Molekül nach. Es ist sowohl ein sogenannter Amylin- als auch ein Glucagon-ähnlicher Petit-1 (GLP-1-)Rezeptoragonist. Beide spielen eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Appetits und des Hungergefühls und führen nachweislich zu einer Gewichtsabnahme.

In der Phase-I-Studie wurden Erwachsene in den USA mit einem BMI von 25,0 bis 39,9 kg/m² ohne Diabetes untersucht. Sie erhielten nach dem Zufallsprinzip über einen Zeitraum von bis zu 12 Wochen einmal täglich Amycretin oder ein Placebo. Amycretin wurde zudem in unterschiedlichen Dosen getestet.

Laut Studie schien das Medikament sicher und verträglich. Die Nebenwirkungen waren mit jenen der Spritzen vergleichbar. Es kam hauptsächlich zu leichten bis mittelschweren gastrointestinalen Beschwerden, einschließlich Übelkeit und Erbrechen.