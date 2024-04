"Ozempic-Babys": Schwanger durch die Abnehmspritze?

Welche Erklärung gibt es für Frauen, die trotz Anti-Baby-Pille schwanger wurden?

Die sogenannten Abnehmspritzen werden unter den drei Handelsnamen Ozempic (zugelassen zur Behandlung von Typ-2-Diabetes), Wegovy und Saxenda (zugelassen zur Gewichtsreduktion bei Adipositas) verkauft. Alle drei Mittel – in Österreich ist derzeit nur Saxenda erhältlich – enthalten Wirkstoffe, die ein Darmhormon nachahmen und unter anderem die Verdauung verlangsamen. Der Mageninhalt gelangt langsamer in den Darm. Dadurch kann es sein, dass die Wirkstoffe der Pille nicht wie vorgesehen aufgenommen werden. Brix: „Aufgrund der verzögerten Magenentleerung können manche Pillen in Abhängigkeit von ihrer Stärker möglicherweise nicht ausreichend wirken. Plant eine Frau, die mittels Pille verhütet, die Abnehmspritze zu verwenden, sollte sie Rücksprache mit ihrem Frauenarzt halten.“ Studien, in denen die Wirkung der Abnehmmedikamente auf die Wirkung von Anti-Baby-Pillen untersucht wurde, fehlen bisher.