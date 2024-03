Adipositas-Expertin: "Der Körper ist auf Gewichtszunahme programmiert"

KURIER: Bald nachdem die Abnehmspritzen aufgekommen sind, waren sie bereits vergriffen. Sind sie derzeit verfügbar?

Brigitte Obermayer: Sie sind nach wie vor sehr gefragt. Aktuell hat sich die Verfügbarkeit etwas gebessert. Ozempic ist weiterhin vergriffen und hat die Problematik, dass es eigentlich für Diabetiker zugelassen ist und nicht zur Gewichtsreduktion. Daher sollten behandelnde Ärzte etwas zurückhaltend sein, wenn Patienten keinen hohen BMI haben und auch nicht Diabetiker sind. Was wir nicht wollen, ist, dass die Diabetestherapie durch eine geringe Verfügbarkeit von Medikamenten behindert wird. Man kann aber sagen, dass die Mittel, insbesondere Saxenda, jetzt wieder besser in Österreich verfügbar sind. Wegovy ist nach wie vor noch nicht in Österreich auf dem Markt.

Haben chirurgische Eingriffe durch die Spritzen abgenommen?

Brigitte Obermayer: Bei uns im Adipositas-Zentrum haben sie sogar zugenommen. Wir hatten 2023 knapp 200 bariatrische Eingriffe. Bariatrische Operationen werden nach internationalem Standard ab einem BMI von 35 von der Krankenkasse bewilligt, wenn Zusatzerkrankungen vorliegen. Ab einem BMI von 40 auch ohne Zusatzerkrankungen. Diese Richtlinie wird derzeit überarbeitet und wahrscheinlich um fünf BMI-Einheiten herabgesetzt. Generell sollte die Adipositaschirurgie der letzte Ausweg sein, wenn alles andere versagt hat.