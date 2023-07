Wirecard: Das sagt Jan Marsalek zum mutmaßlichen Milliardenbetrug

Der Brief liefert offensichtlich tatsächlich wenig neue Erkenntnisse, der von manchen Medien vermutete Paukenschlag bleibt aus. Keine Beweise, aber ein Traktat gegen den Kronzeugen, so das Fazit. Offenbar soll Braun - und natürlich Marsalek selbst - dafür entlastet werden. So wird etwa behauptet, die beiden Wiener Manager hätten eine Wirtschaftsprüfung veranlasst, die Bellinghaus verhindern wollte. Marsalek und Braun also nur die Opfer ihres Statthalters in Dubai?

Im Wirecard-Strafprozess will das Landgericht München jedenfalls nicht kurzfristig über eine Verlesung des Briefs des untergetauchten Ex-Vorstands Jan Marsalek entscheiden. „Das werden wir uns in Ruhe überlegen, wie wir das verfahrensrechtlich lösen“, sagte der vorsitzende Richter Markus Födisch in der Gerichtsverhandlung am Donnerstag. Er wolle darüber mit den übrigen Richtern seiner Strafkammer beraten.

