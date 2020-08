Wie der Büroalltag in Zukunft aussehen könnte

Für Christoph Stadlhuber, Chef des Immobilienentwicklers Signa, ist „Homeoffice an wenigen ausgewählten Tagen im Monat, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, eine gute Ergänzung zu einem modernen Bürobetrieb.“ Der von manchen als Konsequenz von Homeoffice (auf breiter Basis) prognostizierte Nachfragerückgang an Büroflächen käme nur dann, wenn zugleich der fixe Büroarbeitsplatz wegfiele und auf flexible Arbeitsplätze umgestellt würde.

„Dieses Konzept wird den meisten Umfragen zufolge aber von der Mehrheit der Mitarbeiter klar abgelehnt.“ Verlierer der aktuellen Entwicklung seien die Randlagen mit schlechter Ausstattung, mangelnder öffentlicher Verkehrsanbindung sowie Altbauten.

Wie unternehmen den neuen Büroalltag leben

Ortsunabhängiges Arbeiten bei Siemens

Siemens hat „Mobiles Arbeiten“ an zwei bis drei Tagen in der Woche als weltweiten Standard und Kernelement der neuen Normalität etabliert. Der Vorstand hat ein „neues Normalarbeitsmodell“ beschlossen, mit „ortsunabhängigem Arbeiten“, weit über das Homeoffice hinaus: Die Arbeitnehmer können (mit Zustimmung ihrer Vorgesetzten) individuell ihren bevorzugten, „produktivsten“ Tele-Arbeitsplatz wählen, z.B. Co-working Spaces außerhalb der Wohnung oder andere Wahlarbeitsorte. Bei Siemens profitieren 140.000 der 240.000 Mitarbeiter in 43 Ländern seit 16. Juli von dieser „neuen Normalität“.

OMV prüft Flexibilisierung der Anwesenheitszeiten

Die OMV hat ihre Mitarbeiter derzeit in zwei getrennten Teams organisiert. Der Hauptstandort ist dadurch maximal zu 50 Prozent belegt. Für den Fall einer zweiten Welle wäre es laut einem Sprecher jederzeit möglich, die Anwesenheit weiter zu reduzieren. Für den Betrieb unbedingt notwendig wäre die Präsenz von lediglich fünf Prozent der Belegschaft. Eine Homeoffice-Regelung gab es bei der OMV bereits vor der Corona-Pandemie. In Anbetracht der „äußerst positiven Erfahrungen“ heuer wird jedoch eine weitere Flexibilisierung der Anwesenheitspflicht erwogen. Ob dadurch dauerhaft weniger Bürofläche gebraucht wird, müsse sich erst zeigen.



Erste Group mit eigenem Gesundheitszentrum

Am Erste-Campus am Wiener Hauptbahnhof arbeiten 5.000 Menschen. Diese wurden aufgeteilt in grüne Teams, die in den grünen Wochen ins Büro kommen und gelbe Teams, die in der Woche darauf im Campus arbeiten. Dieses Fünfzig-Fünfzig-Prinzip wird vorerst noch länger bleiben. „Mit unserem Gesundheitszentrum können wir sehr flexibel und schnell reagieren und im Falle auch ein reibungsloses Containment sicherstellen“, sagt Sabine Mlnarsky, Personalchefin der Erste Group. „Wir lassen auch selbst im Verdachtsfall testen.“