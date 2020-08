Neues Arbeitsrecht: Homeoffice als Dauerlösung

Derzeit ist es rechtlich nicht möglich, Mitarbeiter einseitig zur Arbeit von zu Hause aus zu verpflichten. Das heißt: Eine Zustimmung der Arbeitnehmer ist nötig. Umgekehrt haben Arbeitnehmer gegenwärtig auch keinen Rechtsanspruch aufs Daheimbleiben. Im Rahmen des neuen Homeoffice-Gesetzes könnte eine generelle Anordnung zur Telearbeit möglich werden, ist zu hören. Die Gewerkschaft sieht das kritisch. Auch die Wirtschaft will weiter das Prinzip der Freiwilligkeit, außer für Fälle, in denen es gilt, andere Arbeitskollegen besser zu schützen, also etwa in Zeiten einer Pandemie.