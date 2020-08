Kurz startet mit Rede zur aktuellen Lage in politischen Herbst

Im Bereich Wirtschaft und Arbeit wird es darum gehen, wie man in Österreich im Lichte der Corona-bedingten Weltwirtschaftskrise Arbeitsplätze schaffen kann, insbesondere in ökologischen Zukunftsbranchen, hieß es aus dem Kanzleramt. Corona habe durch Home-Office und Homeschooling auch gezeigt, dass die Digitalisierung rasch voranschreite. Nun gelte es, durch gezielte Investitionen in die Infrastruktur die Chancen für den Wirtschaftsstandort und das Bildungssystem bestmöglich zu nutzen.

Kurz will aber auch emotionale Folgen der Corona-Pandemie ansprechen. Dass es notwendig wurde, soziale Kontakte zu reduzieren, um Risikogruppen zu schützen, bringe die "Gefahr der Vereinsamung für weite Teile der Bevölkerung" mit sich. Es brauche daher Konzepte, um den sozialen Zusammenhalt und zivilgesellschaftliches Engagement auch in einer Krise zu stärken, so das Kanzleramt.

Darüber hinaus soll der Bundeskanzler über internationale Zusammenarbeit und Krisenresilienz sprechen.