Corona und Schulstart: Richtlinien für das Burgenland

Eigenverantwortung, Vernunft, Besonnenheit. Beschwichtigende Worte, die eine gewisse Nervosität im Bildungsbereich angesichts des in zwei Wochen beginnenden Wintersemesters nicht verbergen können. Um im Corona-Herbst einen geregelten Betrieb in den Schulen und Kindergärten zu erleichtern, wurden über den Sommer Richtlinien erarbeitet und am Montag von Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz und Gruppenvorständin Sonja Windisch präsentiert. Der Appell an die Eltern: „Nicht jeder Schnupfen ist Corona.“