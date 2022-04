Warum Auto, Fleisch und Urlaub jetzt infrage gestellt werden

KURIER: Pandemie, Klimakollaps, Krieg, Atombedrohung. Nicht wenige Menschen haben Weltuntergangsstimmung.

Fred Luks: Was hier passiert, ist emotional schwer zu verstehen. Auch Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Zukunft beschäftigen, sind verwirrt. Ich selbst hätte es nicht für möglich gehalten, dass in meiner Lebenszeit noch einmal über Krieg in Europa geredet wird.

Stehen wir vor einer Zeitenwende?

Ja. Weil unsere Art zu leben grundsätzlich infrage steht. Viele Menschen sind jetzt verunsichert – und ich teile diese Verunsicherung. Der Weltklimarat warnt uns schon länger: Wir müssen unsere Art zu leben profund verändern. Das wirkte bei aller Dringlichkeit für viele immer recht abstrakt. Doch plötzlich wird uns erschreckend drastisch vor Augen geführt, wie sehr wir von einem Diktator abhängig sind, um unsere Energieversorgung aufrecht zu erhalten.

Laut Umfragen sagen 60 Prozent der Deutschen, man sollte auf Öl und Gas verzichten

.... und paradoxerweise sagt ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister, dass das nicht geht. Das entspricht wohl auch der Komplexität der Situation, aber vor allem zeigt es, wie verwirrend die Zeiten gerade sind. Viele Leute sagen, sie wollen auf Wohlstand verzichten, um Putin kein Geld mehr zu geben, und politisch Handelnde sagen uns, dass das nicht so einfach ist.