Die Angst vor dem Weltuntergang ist auch nicht ganz neu

Kurier: Krieg, Pandemie und Klimakrise – eine gewisse Endzeitstimmung macht sich breit, das bestätigen auch Umfragen. Nun gab es auch in den späten 1970er Jahren Ereignisse, die man durchaus als Zeitenwende bezeichnen kann, von Atomängsten, der islamischen Revolution bis zu Margaret Thatchers Wahl. Sie haben über diese Welt im Wandel geschrieben. Ist das, was wir nun erleben, in irgendeiner Weise vergleichbar?

Frank Bösch: Ob etwas singulär ist, hängt immer von der Perspektive des Betrachters ab und die wandelt sich. Ob etwas in einer Gesellschaft als wichtig wahrgenommen wird, verändert sich. Wenn etwa Zeitgenossen in fünfzig Jahren zurückblicken, hängt es von ihren dann aktuellen Erfahrungen ab, ob etwas eine Zeitenwende war oder nicht. Ich glaube, dass aus der Zukunft betrachtet die Covid-Krise eine Zäsur bleiben wird. Und zwar nicht aufgrund der Zahl der Toten, sondern auf Grund der Vielfalt der gesellschaftlichen Einschränkungen. Aber die Aufmerksamkeit darüber wird überlagert werden. Der russische Einmarsch in der Ukraine zeigt jetzt, wie schnell sie sich wandeln kann. Ähnliches sahen wir bei der sogenannten Migrationskrise. In dem Moment, als Covid aufkam, da war das Thema Flüchtlinge plötzlich verschwunden.