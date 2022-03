Propaganda: Als der Krieg der Bilder erfunden wurde

Mit den Neuen Medien, diagnostiziert Historiker Konrad, gab es auch einen Paradigmenwechsel: „Der Informationskrieg ist aktuell gigantisch und läuft auf allen Ebenen“. Zwei Präsidenten im Fernduell: der eine unrasiert im T-Shirt erreicht die Welt via Handyvideo. Der andere tritt in Designer-Daunenjacke, im gleichgeschalteten Staatsfernsehen auf und füllt Stadien. Beiden gemeinsam: Sie überlassen nichts dem Zufall.

Denn Bilder können stark in den Krieg eingreifen. Das hat sich schon im spanischen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 gezeigt, im Zweiten Weltkrieg fortgesetzt und Jahrzehnte später als kriegsmitentscheidend erwiesen. Wurden in den 1950ern die aus dem Koreakrieg heimkehrenden Soldaten noch als Helden empfangen, bekamen die Amerikaner mit dem neuen Medium Fernsehen verstörende Bilder vom Vietnamkrieg in die Wohnzimmer geliefert. Die Heimkehrer waren plötzlich keine Helden mehr. Konrad: „Die Jugend brach als Kriegsunterstützer weg. Immer sind also auch Informationen im Wettstreit. Wer schneller und drastischer ist, gewinnt.“

Spätestens an diesem Punkt wird klar, dass Krieg und Pressefreiheit natürliche Gegensätze sind.