Krieg, Krankheit, Klimakrise: Die Welt in Endzeitstimmung

Ebeling kannte dieses Gefühl bereits, als der Krieg in der Ukraine noch nicht absehbar war. Im September 2021 veröffentlichte sie ihr Buch „Jung, besorgt, abhängig – eine Generation in der Krise“. Damals steckte die Welt mitten in der Pandemie. Hinzu kamen ihre Sorgen um das Klima, um prekäre Arbeitsverhältnisse und Altersarmut, weil die Pensionen nicht mehr reichen werden. Und jetzt ist auch noch Krieg. „Das ist beängstigend“, sagt die freiberufliche Journalistin. Dieses bedrückende Lebensgefühl lässt sie sogar überlegen, ob sie noch Kinder in die Welt setzen möchte. Ein Gedanke, der immer mehr junge Menschen beschäftigt. „Kann ich einem Kind diese Welt zumuten?“, ist nicht die einzige Frage, die sie sich stellt. Sondern auch: „Kann ich mir eine Familie überhaupt leisten?“ Die Mieten würden in die Höhe schnellen, der Traum vom Eigenheim werde immer mehr zur Utopie. Ein Gehalt pro Haushalt reiche schon lange nicht mehr aus. Gleichzeitig werde sich ihre Generation auch um die Eltern kümmern müssen – Stichwort Pflegenotstand.

Aber die Endzeitstimmung plagt nicht nur die jüngere Generation. Laut einer tiefenpsychologischen Untersuchung des deutschen Rheingold-Instituts leiden 30 Prozent der Bevölkerung aufgrund der Pandemie an Lust- und Antriebslosigkeit. Das Institut nennt diesen Zustand „Melancovid“ – eine Mischung aus Melancholie und Covid. Der Krieg hat dieses Empfinden noch verstärkt. Und zudem Ohnmachtsgefühle und Schockstarre ausgelöst. „Die Krisenpermanenz wächst sich zur albtraumhaften Dauerschleife aus“, resümiert das Institut.

Die Umfragen zur Klimakrise zeigen ein noch viel eindeutigeres Bild. Laut Eurobarometer halten neun von zehn Europäern die Erderwärmung für ein „ernstes Problem“. Es sei die schwerwiegendste Aufgabe, vor der die Welt stehe, sagten die Befragten damals, im Juli 2021.