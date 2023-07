Urlaub: Wo man wieviel Trinkgeld gibt - und wo es eine Beleidigung ist

Allgemein sind auf der Insel zehn bis 20 Prozent üblich, doch häufig findet sich auf der Rechnung der Vermerk "Service included". Dann ist Trinkgeld nicht mehr nötig.

Doch auch das Gegenteil "Service not included" steht oft auf der Rechnung, sodass Trinkgeld unbedingt gewünscht ist.

Auch bei Taxifahrten ist ein großzügiges Trinkgeld von Minimum zehn Prozent gang und gäbe.

Anders verhält es sich in Cafés, wo häufig ein "Tip jar" an der Kasse zu finden ist, also ein Trinkgeldglas, wo Sie einfach etwas Kleingeld beim Bezahlen einschmeißen können.

In den Pubs ist Trinkgeld im klassischen Sinne eher ungewöhnlich, da man das Getränk selbst an der Bar holt.

Skandinavien

In Schweden, Norwegen, Dänemark und auch Finnland ist in den allermeisten Rechnungen bereits eine Servicepauschale inkludiert. Daher rechnen Servicekräfte in den skandinavischen Ländern nicht mit Trinkgeld.

Bei besonders gutem Service kann man zusätzlich ein Trinkgeld geben. Man tritt dabei in kein Fettnäpfchen. Mehr als fünf Prozent Aufschlag aber reichen.

Benelux

In Belgien, den Niederlanden und Luxemburg ist das Trinkgeld meistens schon in der Rechnung enthalten. Wie in Skandinavien kann man bei gutem Service noch was drauflegen.

Asien