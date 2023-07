Extreme Hitze, Waldbrände: Kann ich meinen Urlaub stornieren?

"Spanien schmilzt", titelte die Digitalzeitung OK Diario. In acht Gemeinden und Ortschaften auf Mallorca war es so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

An sich gut besuchte Strände bleiben in der Türkei bei Temperaturen von 40 Grad reihenweise leer.

In Griechenland kämpfen Feuerwehrleute seit Tagen gegen drei große Feuerfronten. Heute eine Erfolgsmeldung: Die Waldbrände konnten unter Kontrolle gebracht werden. Doch die Alarmbereitschaft unter den Feuerwehrleuten ist hoch: Für Freitag werden Temperaturen bis 44 Grad erwartet.