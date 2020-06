Unternehmen müssen mehr forschen, der Staat die Lohnsteuer senken

Eineinhalb Jahre lang steckte die Wirtschaft der Eurozone in der Rezession fest. Jetzt sehen Ökonomen endlich Licht am Ende des Tunnels. Im laufenden dritten Quartal dürfte sich ein Mini-Wachstum ausgehen. Der Schub kommt vor allem aus dem Industriesektor. Dort wird die Produktion in Deutschland, Frankreich, aber auch in anderen Ländern derzeit so kräftig hochgefahren wie schon seit zwei Jahren nicht mehr.

Für Euphorie ist allerdings kein Grund, denn der Aufschwung wird mäßig ausfallen – auch in Österreich. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum 2013 bis 2017 sagen die Experten des Instituts für Höhere Studien (IHS) ein jährliches Wirtschaftswachstum in Österreich von durchschnittlich 1,7 Prozent voraus. Das ist wesentlich besser als in den fünf Jahren davor mit gerade einmal 0,6 Prozent pro Jahr. Aber auch deutlich weniger als in den Jahren vor der Krise (mit jährlich 2,6 Prozent).