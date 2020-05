Österreichs Wirtschaft schrumpfte Ende 2012

Rezession

Damit schlug sichÖsterreich allerdings besser als dieEurozone, die in derverharrte. Schlechter als erwartet fielen vor allem die Zahlen inaus(siehe Grafik),Italien schrumpfte um 0,9 Prozent, die italienische Wirtschaft ging damit das sechste Quartal in Folge zurück.

Das ist die längste Rezession seit 20 Jahren, eine so lange Durststrecke hatte es zuletzt 1992/’93 gegeben. Die Wirtschaft in der gesamten EU schrumpfte im letzten Vierteljahr 2012 um 0,5 Prozent, am deutlichsten ging sie mit 1,7 Prozent in Ungarn zurück. Wachstum gab es nur in sechs der 27 EU-Staaten, Lettland legte um 1,2 Prozent zu.