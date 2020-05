„Die Konjunktur wird vor allem in der zweiten Jahreshälfte gut sein“

Generell empfiehlt er Aktienfonds, weil sie über eine bessere Diversifizierung verfügen und damit das Risiko geringer sei. Von Autoproduzenten und Autozulieferern rät er eher ab, denn er rechnet mit sinkenden Verkaufszahlen. Er setzt auf österreichische Nischenplayer wie AMS, KTM und rät zu Versorgern wie den Verbund oder voestalpine. Bei den Schwellenländern gefällt ihm vor allem Asien. Lateinamerika ist ihm zu stark schwankend.

Die Aktienmärkte, so Ratz, hätten im vergangenen Jahr gut performt. „Viele waren nicht dabei, weder institutionelle Anleger wie zum Beispiel Versicherungen noch private Anleger. „Die Maßnahmen in den europäischen Krisenländern und der Europäischen Zentralbank ( EZB) würden zu greifen beginnen. Das sollte sich auf die Konjunktur auswirken. Es sehe sowohl in den USA als auch in Asien gut aus. Es werde sich zwar nicht alles von heute auf morgen zum Positiven wenden, deshalb sollte man auch nicht in Euphorie verfallen.

Die Verbesserungen würden Schritt für Schritt greifen. Das Szenario, die Finanzwelt werde zusammenbrechen, werde nicht stattfinden.