Tarifdschungel bei Elektroauto-Ladestationen

Allerdings findet nur etwa ein Drittel der Ladevorgänge findet an öffentlichen Stationen statt. Weitaus öfter werden die Akkus zu Hause (48 Prozent) oder am Arbeitsplatz (19 Prozent) gefüllt. Das klingt viel, liegt aber unter der Erwartung, dass etwa 80 Prozent privat geladen wird.

"Eine Ursache für diese Diskrepanz ist wahrscheinlich der immer noch vergleichsweise große Überhang an beruflich genutzten E-Fahrzeugen, die naturgemäß eher seltener zu Hause geladen werden, sondern vermutlich häufiger unterwegs", vermutet E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Insbesondere in den Städten haben viele Konsumenten nicht die Möglichkeit, ein E-Auto privat aufzuladen.

Am billigsten ist das Strom Tanken an öffentlichen Stationen langsam und über Nacht. Bargeld spielt dabei kaum eine Rolle. Die meisten Fahrer nutzen Ladekarten, haben also dauerhafte Verträge mit bestimmten Betreibern. Insbesondere wer viel unterwegs ist, hat davon oft mehrere, weil man beim Laden in Fremdnetzen Aufschläge zahlt.