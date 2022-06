Chinas Autobauer kommen durch die Hintertür nach Europa

Die Elektro-Limousine Han, eines der zahlreichen Modelle von BYD, habe es nach Europa geschafft, werde allerdings erst in "homöopathischen Dosen" verkauft, sagt Fintl. Das Modell habe Innovationen zu bieten, etwa den BYD-eigenen Lithium-Eisenphosphat-Akku, der als besonders sicher und günstig gilt. Beim kürzlich vorgestellten Modell BYD Seal sei die Batterie als tragendes Bauteil in die Karosserie integriert. "Damit zieht BYD in dieser Hinsicht sogar an Tesla vorbei", meint Technologieexperte Fintl. In der Branche sei bereits vom Seal als "Tesla-Killer" die Rede.

Abseits der Großen wie Nio und Xpeng werde für China der Elektro-SUV von Arcfox womöglich ein Erfolgsmodell, glaubt der Experte. Arcfox ist ein Gemeinschaftsunternehmen der staatlichen Beijing Automotive Group (BAIC) mit dem österreichisch-kanadischen Autozulieferer Magna. Die beiden Partner hätten den Export zwar erst angedacht. Mit Batteriegrößen von 67 bis 93 Kilowattstunden wäre der Mittelklasse-SUV aber für Ausfuhren nach Europa geeignet, meint Fintl. Er geht davon aus, dass der Wagen weltmarkttauglich ist, da Magna für die technische Entwicklung verantwortlich sei.

Präsenz ausgebaut

Aiways ist schon weiter. Das nach eigenen Angaben erste Start-up für Elektrofahrzeuge aus China, das mit dem Vertrieb in Europa begann, hat seine Präsenz kontinuierlich ausgebaut und verkauft den vollelektrischen U5 SUV in 14 europäischen Ländern. Weitere Märkte sollen im Verlauf des Jahres 2022 folgen.

Fintl glaubt, dass die Kooperationen zwischen westlichen Herstellern und chinesischen Konzernen in den nächsten Jahren zunehmen werden. Er verweist auf die Zusammenarbeit zwischen Geely und Mercedes beim elektrischen Smart. "Die Mischung aus chinesischer Technik, effizienter Kooperation und westlichem Styling kann überzeugen", sagt der Berater.

Vor wenigen Jahren wäre eine Allianz wie die zwischen BMW und Great Wall Motors, bei der der chinesische Partner wesentliche Technikanteile beisteuert, kaum vorstellbar gewesen. Die Partner wollen demnächst ein Werk für E-Autos in China eröffnen, in dem der vollelektrische BMW Mini vom Band läuft. "Über diese Kooperationen finden bereits die ersten 'Made in China'-Fahrzeuge - und damit chinesische Technologien - ihren Weg nach Europa" - quasi durch die Hintertür.