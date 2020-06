Swap-Affäre: Rechnungshof watscht Linz ab

Die Bawag bot laut RH ab Juli 2007 der Stadt insgesamt sechs Angebote zum Ausstieg bzw. zur Deckelung des Risikos an. "Ob der Finanzdirektor diese Angebote in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht prüfte, war nicht nachvollziehbar; dadurch nahm er die Gefahr noch höherer Verluste in Kauf", kritisieren die RH-Experten. "Dabei hatte er die Bedeutung der Marktwerte zur Bewertung der Chancen und Risiken der Derivative nicht gebührend beachtet. Die ablehnende Haltung des Finanzdirektors gegenüber den Umwandlungsangeboten der BAWAG war äußerst kritikwürdig, weil bei der Art des Risikos aus diesem Derivativgeschäft Absicherungsmaßnahmen und das

Einziehen eines maximalen Verlustlimits dringend notwendig gewesen wären." Da eine Stop-Loss-Strategie fehlte, "verfügte die Stadt Linz über keine wirksame Maßnahme zur Risikobegrenzung".