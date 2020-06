Prozess-Start im Linzer Swap-Krimi

Mehr noch. Die Anwälte der Stadt werfen der Bawag vor, dass sie diese Wette einem Unternehmen so nicht verkaufen hätte können. Denn: Bei einem „bilanzierenden Unternehmen“ hätte die Bank für dieses Geschäft eine Sicherstellung in Form eines Cash-Depots verlangt, um künftige Risken abzudecken, meint Anwalt Aigner. Anwalt Rothner fügt hinzu: „Die Bank hätte den Linzern sagen müssen, hinterlegt 50 Millionen Euro als Sicherstellung, das wäre für den Gemeinderat und den Finanzdirektor eine Warnung gewesen.“ So hätte man das tatsächliche Risiko des Finanzgeschäfts gleich zu Beginn erkennen können.

Diese Art der Besicherung sei bei Geschäften mit Kommunen „am Markt nicht üblich“, kontert die Bawag. Nur bei Unternehmen werde in solchen Swap-Vertragen vereinbart, dass bei einem bestimmten negativen Marktwert Sicherheiten (Cash, Wertpapiere) in einem festgelegten Prozentsatz beigebracht werden müssen. „Bei einer Gemeinde wie der Stadt Linz, die die Bonität der Republik Österreich hat, kriegen sie so etwas nicht durch“, sagt Bawag-Jurist Alexander Schall. „Damit brauchen sie gar nicht kommen.“