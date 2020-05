Swap-Mediation zwischen BAWAG und Stadt endgültig gescheitert

Das außergerichtliche Vermittlungsverfahren zwischen der Stadt Linz und der BAWAG P.S.K. in dem verlustreichen Swap-Deal ist gescheitert. Die Streitparteien in der Affäre um die schief gelaufene Kurs-Zins-Wette auf den Schweizer Franken sehen einander nun in einem Zivilverfahren vor dem Handelsgericht Wien wieder.

Die Mediatoren haben am Donnerstag in einem Schreiben das Verfahren offiziell für beendet erklärt. Das Geldinstitut hatte die Streitschlichtung schon vor zwei Wochen wegen angeblicher Verzögerungstaktik seitens der Stadt von sich aus aufgekündigt.

„Wir waren während des gesamten Mediationsverfahrens zu Gesprächen bereit und haben konstruktive Vorschläge eingebracht“, betont der Linzer Bürgermeister Franz Dobusch (SP). Einem Treffen bei Gericht blickt er gelassen entgegen. „Die Stadt hat eine starke Rechtsposition. Wir sind überzeugt, das Verfahren zu gewinnen.“ Denn es lägen auch mehrere Gerichtsurteile aus Deutschland vor, wonach Banken in ähnlichen Fällen zu vollem Schadenersatz verurteilt worden sind.