Hitze als Wachstumsmarkt für die Fernkälte

Am weitesten ist der Ausbau in Wien. Etwa 80 Prozent der Fernkältenetze Österreichs entfallen auf die Bundeshauptstadt. Der Betreiber Wien Energie versorgt mit einer installierten Leistung von 200 Megawatt bisher 180 Gebäude und es sollen mehr werden. Außerdem wird Fernkälte bisher in Linz, St. Pölten sowie in den Landeskrankenhäusern Baden, Mödling und Mistelbach genutzt. In Graz gibt es ein Angebot für Industriekunden. An dieser Aufzählung zeigt sich bereits: Die primäre Zielgruppe ist nicht der Wohnungsbau, sondern große Verbraucher, die das ganze Jahr über Kühlbedarf haben. Dazu zählen etwa auch Hotels bzw. Großküchen und Einkaufszentren.

Ausbau in Klagenfurt

Auch die Stadtwerke Klagenfurt setzen auf das Produkt. „Gehen die Genehmigungsverfahren rasch über die Bühne, könnten schon 2023 erste Gebäude versorgt werden“, sagt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole. Zum Einsatz kommen sollen vor allem sogenannte Absorptionskältemaschinen. Diese nutzen Abwärme etwa von Industrieanlagen oder der Abfallverbrennung. In Klagenfurt steht davon laut Smole in den hauptsächlich mit Biomasse betriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen genug zur Verfügung, um die Fernkälte weitgehend ohne zusätzlichen Energieaufwand zu betreiben.

Um die Spitzenlast im Sommer abzudecken, könnten auch Fotovoltaikanlagen eingesetzt werden, die rein elektrische Kältemaschinen betreiben. Diese funktionieren technisch im Prinzip wie ein Kühlschrank. Verglichen mit dezentralen Klimageräten soll der Stromverbrauch demnach sogar sinken.