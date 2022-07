Sommerhitze als Wachstumsmarkt

An die Fernkälte können nur Gebäude angeschlossen werden, die bereits ein eigenes Klimasystem haben. Dabei fließt kaltes Wasser durch Leitungen in Decken oder Wänden und erwärmt sich – kühlt also das Gebäude. Das Wasser fließt dann zu einem Wärmetauscher (siehe unten). Dort wird es durch das kalte Wasser im separaten Kreislauf der Fernkälte gekühlt. "In Wahrheit entziehe ich dem Kunden also Energie", sagt Fernkälte-Projektleiter Burkhard Hölzl. Das auf 13 bis 17 Grad erwärmte Wasser fließt dann zurück in die Fernkältezentrale. Dort erfolgt eine erste Rückkühlung mit Wasser aus dem Donaukanal, wiederum mittels Wärmetauscher. Danach kommen wiederum die Kältemaschinen zum Einsatz.

Die Fernkälte hat zwar im Sommer Hochkonjunktur, das Produkt wird aber ganzjährig verkauft. So haben etwa Großküchen, Spitäler oder Rechenzentren ganzjährig Kühlbedarf.