Roaring Kitty: Der Hippie, der den Gamestop-Sturm entfachte

Aus Zweiflern wurden Fans

Gills Weg auf den Online-Olymp begann vor etwas mehr als einem Jahr: Im November 2019 erlangte er erstmals fragwürdigen Internet-Ruhm, als er Gamestop-Aktien im Wert von 54.000 US-Dollar gekauft und ein Beweisfoto im Online-Forum Reddit gepostet hatte. Genauer: Auf dem inzwischen berüchtigten Subforum r/wallstreetbets.

Zunächst hagelte es Häme und Spott wegen Gills Investment. In Zeiten von Online-Käufen und Downloads sah die Zukunft für Gamestop, das vor allem auf den An- und Verkauf von gebrauchten Spielen setzt, alles andere als rosig aus. Doch die Reddit-Nutzer lieben verrückte Aktien-Wetten, vor allem, wenn sie nicht aufgehen. "Loss porn", also Verlust-Porno, nennt sich diese Schadenfreude im Netzjargon.

So schrieb ein Nutzer etwa: "Immer wenn ich einen schlechten Tag habe, finde ich Trost darin, dass da draußen jemand knietief in Gamestop-Aktien steckt". Ein anderer: "Wenn ich das sehe, fühlt sich mein Portfolio nicht mehr ganz so schlimm an, danke!"

Gill, auf Reddit unter dem Pseudonym "DeepFuckingValue" aktiv, ging auf die hunderten Kommentare unter seinem Posting kaum ein. Er begann stattdessen, in regelmäßigen Abständen neue Screenshots seiner Anteile zu posten - um die Wertentwicklung festzuhalten und allen, die sich über ihn lustig gemacht hatten, nach und nach zu beweisen, dass sie falsch lagen.

Am 14. April 2020 dann der erste große Anstieg: Gills Anteile waren über Nacht auf mehr als 300.000 Dollar gestiegen. "DeepFuckingValue" schrieb erstmals von Leerverkäufen, einem möglichen Short Squeeze und all den anderen Börsen-Mechaniken, die letztlich zum enormen Preisanstieg der Aktie führen sollten.