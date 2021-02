GameStop stürzt ab: Ist der Ansturm jetzt vorbei?

Vergangene Woche schlug der am Kurs des Videospielhändlers GameStop ausgetragene Kampf zwischen einem milliardenschweren Hedgefonds und tausenden Kleinanlegern, die sich in einem Online-Forum organisieren, hohe Wellen. Nachdem die Aktie von anfänglichen 18 US-Dollar auf zwischenzeitlich mehr als 460 Dollar angestiegen war, stürzte sie spätestens diese Woche endgültig ab und scheint sich am Mittwoch zwischen 90 und 100 Dollar einzupendeln.

Viele Menschen, die sich im Onlineforum reddit organisieren, hatten viel Geld in das eigentlich kaputte Unternehmen gepumpt und darauf gehofft, durch das Halten der Aktie reich zu werden. Nun dürften etliche aus dieser neuen Generation an Kleinanlegern frustriert zurückbleiben. Welche Folgen hat das für die Zukunft der Börse? Oder erleben wir hier nur den Anfang einer Revolution am Aktienmarkt, indem es künftig noch viel mehr solcher organisierten Anstürme geben wird? Das alles (und mehr) bespricht Moderator Johannes Arends in der heutigen Folge mit dem Börsenexperten Nikolaus Jilch. Davor erklärt uns der Social Media und Tech-Experte Lucas Hoffmann aber das Phänomen reddit - und was dieses Medium so einzigartig macht.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify, FYEO oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Besonders freuen wir uns, wenn ihr uns auf https://oe3.orf.at/podcastaward/ für den Ö3-Podcast Award nominiert.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily