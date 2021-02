Gamestop-Kurs-Ausschläge: Duell um Vorherrschaft an der Börse

Reddit, die selbst ernannte „Startseite des Internets“, bietet tausende Foren zu so gut wie jedem Thema an, sogenannte Subreddits. Die Nutzer sind dabei meist relativ technikaffin und im Schnitt zwischen 15 und 29 Jahren alt. Inzwischen ist dabei vor allem das Subreddit r/WallStreetBets berüchtigt, dort braute sich der Sturm auf die Gamestop-Aktie nämlich zusammen.

Die Zahl der auf r/WallStreetBets angemeldeten Nutzer stieg in den vergangenen 14 Tagen von knapp zwei Millionen auf mehr als acht Millionen an. Wer also im Zuge der Berichterstattung frisch dazugestoßen ist und sich eine Zusammenkunft elaborierter Börsenexperten erwartet hat, dürfte enttäuscht sein.

Auf r/WallStreetBets geht es nämlich keinesfalls um sinnvolle Investment-Tipps. In diesem Forum werden allen voran Zocker verehrt, die richtig viel Geld aufs falsche Pferd setzen. Die Nutzer nennen das „loss porn“, also Verlust-Porno. Sich selbst bezeichnen sie zudem als „retards“ oder „degenerates“, also Zurückgebliebene und Degenerierte.

Das hat auch damit zu tun, dass man so den Vorwürfen der Marktmanipulation vorbeugend entgegenwirken will. Anstatt also groß Werbung für ein bestimmtes Investment zu machen, wird sich gemeinsam über hochriskante Wetten lustig gemacht und davon oberflächlich abgeraten – selbst wenn es dann alle nachmachen.

Auf zum Mond!

Auch rund um die Gamestop-Rally hat sich eine ganz eigene Sprache entwickelt. So sehen die Nutzer das sprichwörtliche Abheben der Gamestop-Aktie als Reise zum Mond („to the moon“). Sie predigen zudem immer wieder „diamond hands“: Hände aus Diamant – ein Aufruf, hart zu bleiben und nicht zu verkaufen, damit der Preis der Aktie weiter steigt.

Nutzern, die dagegen stolz ihre Verkäufe präsentieren, werden „paper hands“ unterstellt. Ein richtiger „retard“ hält eben, bis er endgültig reich geworden ist.