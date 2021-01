David gegen Goliath an der Börse: Worum es bei dem GameStop-Streit geht

Am Donnerstagabend dann der Paukenschlag: Robinhood, einer der größten Anbieter für den Onlinehandel mit Wertpapieren und anderen Anlageformen, verbot seinen Nutzern auf der eigenen Webseite die Möglichkeit, weitere Gamestop-Aktien zu kaufen. Verkaufen durfte man aber weiterhin, was Melvin Capital natürlich in die Karten spielte.

Der Zorn der Online-Community entlud sich mit voller Härte, und zwei Stunden später war das Kaufen wieder möglich. Der Gamestop-Kurs war in dieser kurzen Zeitspanne aber bereits um satte 330 Dollar eingestürzt. Robinhood gab am Freitag bekannt, man hätte den Ansturm der Nutzer schlicht unterschätzt und in den zwei Stunden an neues Kapital kommen müssen.

"So, wie es abgelaufen ist, schadet der Vorfall ihrer Reputation natürlich massiv", sagt Bankaustria-Chefanalystin Monika Rosen zum KURIER.