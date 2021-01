Wild-West-Manieren an der Wall Street

Insbesondere im Land des unbegrenzten Kapitalismus sind die Möglichkeiten an der Börse offenbar noch immer so gut wie unbegrenzt. Zumindest für die großen Kaliber, wie das aktuelle Beispiel von Gamestop zeigt. Sie wetten mit geliehenen Aktien auf den Kursabsturz eines (in diesem Fall ohnehin schon angeschlagenen) Unternehmens. Bisher ist die Strategie meist aufgegangen, die Heuschrecken haben dabei schöne Gewinne erzielt.