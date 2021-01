GameStop: Wie junge Menschen einen Großinvestor um Milliarden bringen

Was ist passiert?

Dem bekannten Videospielhändler GameStop geht es schlecht. Die internationale Kette mit mehr als 5.000 Shops und knapp 50.000 Angestellten ist vor allem auf den An- und Verkauf von gebrauchten Videospielen, Konsolen und Gaming-Zubehör spezialisiert. Deshalb litt sie schon länger darunter, dass Kunden heutzutage immer häufiger Onlinekäufe abschließen und ihre Spiele einfach herunterladen. Die Corona-Krise mit ihren weltweiten Lockdowns hat die negative Entwicklung aber nochmals beschleunigt.

Mehrere große Investoren haben deshalb sozusagen darauf gewettet, dass der Kurs der GameStop-Aktie in den nächsten Wochen noch weiter sinken wird. Man nennt diesen Vorgang Shortselling: Die Großanleger entdecken Aktien, die sie für überbewertet halten. Mithilfe von Leerverkäufen profitieren sie in weiterer Folge davon, wenn deren Kurs tatsächlich sinkt. In besonders großem Ausmaß hat sich der US-Hedgefonds Melvin Capital am Shortselling der GameStop-Aktie beteiligt.