Digitaler Goldrausch: Bitcoin-Wert steigt und steigt - wie lange noch?

Wer zu Beginn der Corona-Krise noch in den Abgesang auf Kryptowährungen eingestimmt hat, staunt jetzt wahrscheinlich nicht schlecht: Lag der Wert des Bitcoin damals noch unter 5.000 US-Dollar, so ist er am Freitag auf mehr als 41.000 Dollar (ca. 33.500 Euro) gestiegen. Das ist nicht nur mehr als je zuvor, sondern auch mehr als doppelt so viel wie vor einem Monat. Erst Mitte Dezember wurde der Rekord aus dem Jahr 2018 (18.000 Dollar) überboten und der aktuelle Kursrausch begann.

Die Gründe für den momentanen Höhenflug sind schnell erklärt: Einerseits sind 2020 erstmals auch Schwergewichte der Finanzwelt im großen Stil in Bitcoin eingestiegen. So hat der Vermögensverwalter Fidelity beispielsweise im vergangenen Jahr einen Fonds aufgelegt, der in Bitcoin investiert.

Spätestens seit der Zahlungsdienstleister PayPal im November begann, Bitcoin für seine US-Kunden als Zahlungsmittel anzubieten, vollzog die bekannteste Kryptowährung endgültig einen Imagewechsel. Anfangs aufgrund der Anonymität und der technologischen Hürde noch als Währung der Online-Gauner und Hacker verschrien, scheint Bitcoin inzwischen langsam aber sicher für die breite Masse interessant zu werden.